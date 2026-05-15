去年１２月、山形県上山市の自宅で強盗事件が起きたかのように、噓をつき警察の業務を妨害したとして逮捕された女の初公判がきょう開かれ、女は動機について「家族から借りたお金を返せなかった」からなどと話しました。 【写真を見る】家族から借りた5万円を返せず...強盗被害を ”自作自演” した女の初公判検察側は拘禁1年を求刑（山形） 偽計業務妨害の罪に問われているのは、上山市高野の無職の女（２４）です。