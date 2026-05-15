＜リョーマゴルフ 日高村オープン初日◇15日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞国内シニアツアーの新規大会に、「大会を盛り上げたい」との思いから主催者推薦で特別出場する元メジャーリーガーの45歳・松坂大輔氏は、2バーディ・6ボギー・1ダブルボギー・1トリプルボギーの「81」で初日を終えた。【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイングこの