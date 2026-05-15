長引く物価高、燃料費の高騰で、公衆浴場は苦境に立たされています。来週開かれる公衆浴場組合の総会で、入浴料の値上げに向けた話し合いが行われることがKYTの取材でわかりました。現在の上限460円から500円への改定が大きな焦点になりそうです。県内には、242か所の一般公衆浴場があります。関係者によりますと、18日（月）に県公衆浴場業生活衛生同業組合の総会が開かれ、入浴料の改定に向けた話し合いが行われることがわか