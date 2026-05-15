＜Sky RKBレディスクラシック初日◇15日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞昨年のプロテストに2度目の挑戦で合格したルーキーの鳥居さくらが7バーディ・3ボギーの「68」で回り、首位と2打差の7位と好スタートを切った。【写真】鳥居さくらが髪を下ろしました昨年のQTは1次で失敗し、QTランク166位でルーキーイヤーは下部のステップ・アップ・ツアーが主戦場。所属先のSkyが冠スポンサーとなって2年目の今大