＜関西オープン2日目◇15日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞今季限りでレギュラーツアー引退を表明している70歳の倉本昌弘は、1バーディ・6ボギー・1ダブルボギー・1トリプルボギーの「80」で終え、トータル13オーバー。尾崎将司以来2人目のレギュラーツアーでのエージシュートと杉原輝雄が持つ67歳311日の最年長予選通過記録の更新がかかっていたが、ともに達成できずに2日間で姿を消した。【