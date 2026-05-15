＜関西オープン2日目◇15日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンドが終了した。ツアー2勝目を狙う34歳・小西たかのりが7バーディ・1ボギーの「64」をマーク。トータル7アンダー・単独首位で決勝に進んだ。【写真】70歳とは思えない倉本昌弘のスイング健在トータル6アンダー・2位に池田勇太。トータル5アンダー・3位に「61」を叩き出した砂川公佑、トータル4アンダー・4