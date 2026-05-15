三菱ケミカルから、新作シャフトのアナウンス。「新たなカーボンアイアンシャフトブランド登場！2026年7月、三菱ケミカルは『MMT?AMC Iron』を発売いたします」と、同社広報。【画像】シャフト全長の色味とコスメ米国で誕生したアイアンブランド『MMT』は、Metal Mesh Technologyの頭文字が取られたもの。アーチェリーの矢のイノベーションから着想を得た技術は、複数に積層されるプリプレグシートの層間にステンレスメッシュを入