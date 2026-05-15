メガバンクの昨年度の決算は、3グループとも過去最高を更新しました。3グループの昨年度の最終利益は、日銀の利上げなどで銀行ビジネスでの好調が続いたことを受け、いずれも過去最高を更新し、3グループ合計の最終利益は5兆2588億円となりました。ただ、中東情勢が不透明なことから、経営トップからは経済や業績に対する影響への警戒感も示されました。三菱UFJフィナンシャル・グループ半沢社長「仮に年末まで中東情勢が緊迫化