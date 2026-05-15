八代市の新庁舎建設をめぐる汚職事件を受けて、八代市議会は逮捕された市議の議員報酬を一時停止する条例案を可決しました。 【写真を見る】【八代市庁舎・巨額汚職事件】逮捕市議の議員報酬支払いを停止熊本・八代市議会が条例案可決 起立全員 5月15日開かれた臨時の八代市議会。 髙山正夫議長「原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます」 髙山正夫議長「起立全員。よって本件は原案の通り可決されま