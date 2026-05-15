15日も行われた米中首脳会談。今回の#みんなのギモンでは、「財界の“大物”続々訪中…思惑は？」をテーマに、両国の思惑などについて解説します。■米企業トップ“ビッグネーム”も…20人ほど同行日本時間午後4時前にトランプ大統領は帰国の途につきましたが、15日は習主席とお茶会やランチミーティングが行われました。まずは15日の会談の様子からお伝えします。15日の会談は、習主席の居住地であり、国の最高中枢機関も置かれる