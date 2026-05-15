13日に発売された女性グラビア週刊誌『anan』が重版されることが発表された。。アニメ『超かぐや姫！』に登場するキャラクターが表紙＆バックカバーをかっざっており、予約開始後ネット書店で品切れ続出、発売後も書店・コンビニエンスストアで品薄状態になったことから重版が決定した。『超かぐや姫！』表紙号の重版分は、6月中旬ごろ全国書店に到着予定となっている。【画像】品薄状態の大反響！『anan』裏表紙のかぐや＆彩葉