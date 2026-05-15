熊本市中央区の路上で女子大学生に背後から抱きつき、わいせつな行為をしたとして、大学生の男が逮捕されました。 【写真を見る】熊本大生、路上で女子大生に抱きつき胸触ったか 不同意わいせつの疑いで男逮捕県警が同様の被害確認 付近では同じような被害が報告されているということです。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区黒髪に住む熊本大学の学生、麻生航輝（あそう・こうき）容疑者（21）です。