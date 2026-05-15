JR各社は2026年7月〜9月に運転する“夏”の臨時列車の運転予定を15日、発表しました。東海道新幹線では、日並びがよく、最大5連休となる秋の「シルバーウイーク」の9月19日（土）と23日（水・祝）は、1964年の開業以来最多となる1日あたり491本の列車を運転します。JR東海によりますと、これまで1日で最多となった運転本数は2025年11月21日と2026年5月6日の各487本でした。2026年春のダイヤ改正で、混雑する時間帯の「のぞみ」最大