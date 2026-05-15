半導体メモリーを手がける「キオクシア」はきょう決算を発表し、最終利益が前の期に比べておよそ2倍の5544億円となり、過去最高を更新しました。キオクシアホールディングス太田裕雄 社長「AI需要の大きな潮流に乗り、当社の業績は記録的な増収増益」キオクシアホールディングスの去年4月から今年3月までの最終的な利益は、前の期に比べておよそ2倍となる5544億円でした。背景にあるのは、AI向け大規模データセンターの建設