◇パ・リーグソフトバンク3―6楽天（2026年5月15日楽天モバイル最強パーク）ソフトバンクの先発・上沢直之は今季最短の3回で降板。制球が定まらず4回4安打4四球で4失点（自責0）で2敗目（3勝）を喫した。2回に正木の失策から招いた1死一、三塁のピンチで、村林に初球のツーシームを打たれて先制の中前適時打。2死後には元同僚の佐藤にも初球のツーシームを捉えられ、左翼への3ランを被弾。右腕は「早めに複数失点し