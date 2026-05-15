見ごろを迎えるバラと「ローズオカガミ」の松島さん（右）＝１５日、川崎市麻生区川崎市麻生区の手作りバラ園「ローズオカガミ」で１５日、「春のバラフェア」が始まった。３００種８００本が色鮮やかに春を彩っている。１８日まで。同園は、主婦の松島陽子さん（６８）＝同区＝が「多くの人にバラを楽しんでほしい」との思いから、２０１０年に友人と休耕地を開墾したのが始まり。１００本ほどの苗から育て始め、少しずつ種類