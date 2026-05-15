【その他の画像・動画等を元記事で観る】5月14日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、全国ホールツアー『SPYAIR TOUR 2026 -RE-BIRTH -』がファイナルを迎えた。新体制となって初となるホールツアーは、最新アルバム『RE-BIRTH』を中心としたセットリストで、バンドの現在地とさらなる進化を予感させる内容となった。アンコールでは、新曲「Awake」が7月2日よりMBS /TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて放送開始のアニメ