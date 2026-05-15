ジャーナリストの鈴木エイト氏が１５日、文化放送「長野智子アップデート」に出演。日本サッカー協会が北中米Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表したニュースにコメントした。趣味がサッカーの鈴木氏は、このニュースについて話を振られると「今日の発表はすごく（注目していた）。今日来る途中でリアルタイムで見ながら来ましたね」と告白。ＭＦ三笘薫が選外になったことには「かなり戦力的にはダウンにはなるんですけど、おそ