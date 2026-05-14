【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年5月5日、東京・板橋区立文化会館 大ホールにて声優ユニット・DayRe:によるワンマンライブ“LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live - Page:366 -”が開催された。ミュージックレイン3期生として活動してきた橘 美來、相川奏多、宮沢小春、夏目ここな、日向もかの5人が、昨年5月5日にDayRe:として活動をスタートさせてから1年＝366日目となるこの日。これまで数々のリリースや“