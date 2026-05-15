ドル指数は連日の上昇、４月２７日以来のドル高水準＝ロンドン為替 ドル指数は連日の上昇となっている。本日は東京午前の９８．９２３を安値に上昇を続けている。足元では９９．２５９まで上昇しており、４月２７日以来のドル高水準となっている。 米債利回りの上昇がドル高圧力となっている。本日は米10年債利回りが４．４９％付近から４．５４％付近へと上昇。背景にはNY原油先物の上昇による中東リスクへの警戒と、一