◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人の先発・井上温大投手が３回の攻撃で好走塁を見せた。０―０で迎えた３回。１死一塁で投手前にバントを転がしたが、平良の二塁送球がそれて１死一、二塁の好機に（記録は平良の失策）。続く丸の打席で平良のワンバウンド投球をキャッチャーの戸柱がはじいた。三塁に向かった浦田を見て、井上も二塁へ走ってスライディング。ボールを拾った戸柱は二塁へ送球した