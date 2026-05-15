◆大相撲▽夏場所６日目十両・尊富士（伊勢ケ浜）が４勝目を挙げ、２敗を守った。低い姿勢を出足から起こして左をのぞかせ、すくい投げた。「相手が低くてやりにくかったけれど、しっかりできて良かった」とうなずいた。５日目には２敗目を喫していた。「毎日毎日長いとしか言っていないけれど、やることをしっかりやる」と意気込んだ。昨年名古屋場所で右上腕二頭筋腱（けん）を断裂。あれから約１年経ち「ケアも大事。体を