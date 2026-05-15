フランスのマクロン大統領が、飛行機のタラップ付近で妻のブリジット夫人に顔を押される場面が撮影されたことについて、イラン出身の女優の存在があったとの疑惑が浮上し話題となっています。2025年5月、ベトナム・ハノイの空港に到着した大統領専用機の扉が開いた瞬間、ブリジット夫人がマクロン氏の顔を押し、大統領がよろめく様子が撮影されました。1年が経ち、フランスの週刊誌の記者が出版した著書の中でこの背景を解説し、反