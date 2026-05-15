◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA（15日、東京ドーム）DeNAの平良拳太郎投手が序盤のピンチを無失点でしのぎました。平良投手は初回を3者凡退、2回は3者連続三振の立ち上がりを見せます。しかし3回、1アウトから8番・浦田俊輔選手に内野安打で出塁を許すと、続く井上温大投手の送りバントを2塁へ悪送球。さらに1番・丸佳浩選手との対戦で暴投し、2塁3塁とピンチを広げました。それでも平良投手は2ボール2ストライクから丸選手を空振