京都市の山林で火災があり、ヘリコプターなども使って消火活動が行われています。【映像】現場の様子（白煙が高く立ち上る様子も）きょう午後4時半ごろ、京都市右京区の山林で火災が発生しました。「沢池付近から白い煙が上がっている」と通行人から消防に通報があったということです。現在も消防車15台のほか、ヘリコプター1機が現場で消火にあたっています。午後4時半ごろ、京都市の山林で火災があり消火活動が行われてい