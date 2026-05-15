©ABCテレビ 月1回レギュラー放送の音楽トークバラエティ『音バナ♪ついつい』。5月17日放送のゲストには、日本を代表するヒップホップアーティストAK-69が登場！力強くメッセージ性の高い歌詞と圧倒的なパフォーマンスは国内外で支持を集め、アーティストのみならずトップアスリートにもファンの多いAK-69 が、超レアトークで意外な素顔を見せる！ 意外過ぎるAK-69の