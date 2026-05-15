「簡単に稼げる副業」をきっかけに、巨額の詐欺被害に巻き込まれるケースが後を絶たない。今回は、SNS広告から誘導され、少額の成功体験で信用させたあと、高額な振り込みを繰り返し要求する手口を取材した。被害者は「自分だけは大丈夫」という心理状態に陥り、冷静な判断ができなくなったという。巧妙化する副業詐欺の実態と、その心理的な落とし穴に迫る。動画に「いいね」で…副業きっかけに詐欺被害副業をきっかけに詐欺被害