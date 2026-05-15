◇プロ野球セ・リーグ 阪神-広島(15日、甲子園球場)広島のモンテロ選手が相手先発・大竹耕太郎投手から先制の5号ソロを放ちました。両チーム無得点でむかえた4回表、2死から2打席目をむかえたモンテロ選手。初球、105キロのカーブを見逃すと、2球目に投じられたスライダーを一振りで仕留めました。外から入ってきた内角高めのボールを鋭いスイングではじき返し、打球はレフトスタンド中段に飛び込みました。モンテロ選手は「打った