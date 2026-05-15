スーパーで次々と撤去されていたのは、買い物客が無料で使えていたロールタイプのポリ袋。その理由は、各地で不足が指摘されているナフサです。マルコストアー・山川悟史社長：中東情勢の影響で、プラスチック製品、レジ袋もそうだが品薄状態で不足している。ポリ袋は石油を由来とするナフサを原料としていて、メーカー側から「今後、出荷制限をかけざるを得ない」と連絡があったといいます。買い物客からは、「どうしよう本当に」