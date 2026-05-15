自民党の平・前デジタル大臣はサイバー攻撃への懸念が指摘されている新型AIを開発したアメリカの企業の幹部と会談しました。日本での活用をめぐって進展はあったのでしょうか。自民党の平・前デジタル大臣はきょう午後、高性能の新型AIを開発したアンソロピック社の国際的な政策を統括するマイケル・セリット氏と会談しました。アンソロピック社が開発した新型AI「クロード・ミュトス」はシステムの脆弱性を見つけ攻撃するプログラ