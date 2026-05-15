持ち時間を削ってでも先手を取るか、それとも後手を受け入れて時間を温存するか――。「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」で導入される「先手番入札制度」が、棋士たちの戦略を根本から変えようとしている。中部トライキングスの監督・杉本昌隆八段（57）は、この新ルールを「より戦略が必要になってくる制度」と分析した。【映像】新ルールへの戦略はどうなる？監督たちの狙い本大会で採用される「先手番入札制度」