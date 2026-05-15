きのう、東京・江戸川区で観光バスが電柱に突っ込んだ事故で、バスの運転手がおよそ400メートルにわたりブレーキをかけていなかったことがわかりました。この事故はきのう、江戸川区で回送運転中の観光バスが歩道に乗り上げて電柱に突っ込み、63歳の男性運転手が首などを打撲する軽傷を負ったものです。観光バスは、この直前に街路樹などにぶつかる2つの事故を起こしていますが、その後の捜査関係者への取材で、運転手はおよそ400