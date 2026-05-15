千葉県船橋市の駅の男子トイレで、男性を盗撮した疑いで逮捕された当時公立小学校の事務職員の男性が、不起訴処分になりました。当時、船橋市立小学校の事務職員の21歳の男性は、2025年12月、船橋市の東葉高速鉄道飯山満駅の男子トイレで男性が利用していた個室にスマートフォンを差し入れ動画を撮影した疑いで逮捕されました。千葉地検はこの男性について15日付けで不起訴処分としました。千葉地検は不起訴の理由を「事件に関す