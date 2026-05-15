仕事と妊活の両立で疲れているのはお互いさま。夫「ただいま〜！ おっ、今夜はカキフライか〜！」妻「少しでも子どもができやすいようにと思って」夫「…食べる気なくしたわ」こんな調子で、よかれと思って続けていた食生活の改善が夫を追いつめてしまい…!?>>【まんが】社内不倫の果て(ウーマンエキサイト編集部)