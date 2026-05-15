総務省の有識者会議は１５日、同じ地域の民放テレビ局が経営統合することを容認する報告書案を正式に了承した。テレビ離れや人口減少などで地方テレビ局の経営は悪化しており、経営基盤の強化につなげる。２０２６年度にも関連する省令を改正する予定だ。テレビ局に適用される「マスメディア集中排除原則」は、表現の自由と多様性の確保を目的に、特定事業者による複数局の支配を制限しており、同一地域内での統合は原則認めら