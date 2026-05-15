テレビ東京は15日、同局で放送したCMの出演者が逮捕されたことに関して声明を発表。番組内容との関係を否定した。この日、公式サイトに「当社が放送したCMの出演者逮捕に関して」とのタイトルで文書を掲載。「医療関連会社『MTU』の元代表が詐欺容疑で逮捕された事案に関連し、一部のSNSにおいて、2024年9月5日に当社で放送された内容を、当社の経済番組と紐づける投稿が見受けられますが、当該映像はCMであり、番組内容とは関