皇族数確保策に関する全体会議終了後、記者会見する森衆院議長＝15日午後、衆院議長公邸衆参両院は15日、皇族数確保策に関する全体会議を衆院議長公邸で開いた。中道改革連合が意見表明し、全13党派の見解が正式に出そろった。森英介衆院議長は、月内にも衆参正副議長で「立法府の総意」の案を取りまとめ、各党派に提示する方針を表明した。「めどが立った段階で、来週以降に速やかに改めて全体会議を開き、意見をもらう」と言明