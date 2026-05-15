「中日−ヤクルト」（１５日、バンテリンドーム）中日が二回、守備が乱れて追加点を奪われた。０−１の二回、１死一塁で古賀の打球は右中間へ。打球を処理した中堅手の大島が中継に入った二塁・田中に返球したボールがワンバウンドに。田中がそらした間に、一度は三塁で止まった一塁走者の武岡が再び走り出して２点目のホームを踏んだ。古賀の右中間二塁打と、大島の失策が記録された。中日の先発・柳は初回、サンタナに