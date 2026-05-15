日本サッカー協会は5月15日、東京都内で記者会見を開き、今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名を発表した。【映像】選手名の読み上げ→涙目の森保監督そのリストの中に、日本サッカーの歴史を塗り替える名前があった。39歳のDF長友佑都（FC東京）だ。2010年南アフリカ大会から5大会連続の選出。日本のみならず、アジア人選手としても史上初の快挙だ。その