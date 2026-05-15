各地で不足が指摘されているナフサ。その影響は、地方の観光地にも広がっています。朝の連続テレビ小説のロケ地としても注目されている栃木・大田原市の黒羽地区。その名産品が、関東有数の清流那珂川でとれるアユです。川のほとりにある「黒羽観光やな」では、炭火で焼き上げる塩焼きも人気ですが、一番人気はアユの釜めし。1合炊きの釜にあぶったアユの切り身とアユの骨などからとっただしを入れ、地元産の米と一緒に炊き上げる