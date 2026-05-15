5月18日は「サロンパスの日」。"こりいやす"の語呂合わせで、メーカーの久光製薬が制定しました。久光製薬は「サロンパスの日」を記念して、試供品を配布するサンプリングイベントを、2026年5月16日から順次、東京と大阪で開催します。東京は3日間、大阪は2日間イベントで配布するのは、「サロンパス」（2枚入り）です。数には限りがあり、なくなり次第、配布終了となります。会場と日程は以下の通りです。＜東京＞会場：有楽町駅