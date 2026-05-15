【ポプテピピック SEASON NINE】 5月15日 発売 価格：1,100円 「ポプテピピック SEASON NINE」書影 【拡大画像へ】 竹書房は、大川ぶくぶ氏によるマンガ「ポプテピピック SEASON NINE」を5月15日に発売した。価格は1,100円。 本作は、「竹コミ！」にて連載されている作品で、「とびっきりのクソ4コマ」マンガ。「SEASON NINE」の発売と打ち切りを記念し、“あると便利”な「