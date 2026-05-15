【「ロクのおかしな家」漫画アニメ】 5月14日公開 【拡大画像へ】 YouTubeジャンプチャンネルにて、週刊少年ジャンプにて連載中の「ロクのおかしな家」の漫画アニメが公開されている。 「ロクのおかしな家」は、「AGRAVITY BOYS」の中村充志氏による作品で、科学部の平凡な高校生・明清六が主人公。「刻分寺月夜噺」と呼ばれる都市伝説の非実在を証明を試みた結果、彼は5つの呪いに同時に憑