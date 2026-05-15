【第23話1】 5月15日公開 □第23話1を読む 【拡大画像へ】 双葉社は5月15日、窓口基氏によるマンガ「冒険には、武器が必要だ！～こだわりルディの鍛冶屋ぐらし～」第23話1「メイド サクリナの依頼」をwebアクションにて無料公開した。 今回は、ダンジョンが活性期に入り、探索が危険になったことが冒険者に伝えられる。困難が増えるということで、ルディは冒険者・マルガレス