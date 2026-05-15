スシローは、2026年5月15日から「青森産 生サーモン」3種と「本鮪中とろ」をお手頃価格で販売中。さらに5月25日からは「店内殻剥き 赤えび」が110円〜で販売されます。鮪の王様といわれる「本鮪の中とろ」が120円〜青森の大自然で育てられ、一度も冷凍されることなく店内で切りつける青森県産の生サーモンを使った寿司3種が登場します。・青森産 生サーモン国産ならではの鮮度と、もっちりとした食感・旨み・色味をシンプルに堪能