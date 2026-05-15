5月15日、B1西地区の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、スコット・エサトンが左第5趾MTP関節脱臼と再診断され、同日に沖縄サントリーアリーナで行われる「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナルGAME1の琉球ゴールデンキングス戦を欠場することを発表した。エサトンは沖縄遠征に帯同していない。 アメリカ出身で34歳のエサトンは、208センチ102キロのパワーフォワ&