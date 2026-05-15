今秋9月開催予定の『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026』を見据えて第1次強化合宿中の女子日本代表が5月9日、公開練習を行った。 第1次合宿は、4月に行ったアメリカ遠征に続いて参加となった選手やアメリカ遠征には不参加だった髙田真希（デンソーアイリス）や渡嘉敷来夢（アイシンウィングス）、町田瑠唯、宮澤夕貴（富士通レッドウェーブ）らベテランなど15名が集結。 公