過疎高齢化といった課題がある地域を手助けする岡山県の「おかやま元気！集落応援団」に登録している企業が笠岡市の白石島で活動しました。 【写真を見る】過疎高齢化が進む島の畑で「おかやま元気！集落応援団」登録企業が草刈り【岡山・白石島】 収穫の時期が近づいた桑の実です。 笠岡市の沖合にある白石島の小学校跡の畑で草刈りが行われました。島では15年ほど前から茶やジャムなどに加工する桑の実を栽培していますが、高