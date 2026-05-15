バスケットボール男子B3は、今月（5月）18日からあなぶきアリーナ香川で優勝をかけたプレーオフ決勝戦がはじまります。B3初優勝に向けて、香川ファイブアローズが公開練習を行いました。 【写真を見る】バスケットボール男子B3香川ファイブアローズが公開練習18日から“あなぶきアリーナ香川”でプレーオフ決勝戦【香川】 （坂俊介記者）「公開練習前のミーティングは