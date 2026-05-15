本格的な夏を迎える前の準備です。岡山市南区の高校では、畜産を学ぶ生徒がヒツジの毛刈りを体験しました。 【写真を見る】高校でヒツジの毛刈り体験授業「どこを抑えればよいのかぜんぜん分からなくて」畜産を学ぶ約30人の生徒が2頭をさっぱりと【岡山】 （甲野良輔キャスター）「強い日差しが降り注ぐきょうもとても暑いです。この暑さ、人間だけでなくヒツジも同じです。暑いねぇ。この後、ヒツジの衣替えが行われ